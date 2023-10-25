«Дом 56»: один новый проект, призванный кардинально изменить один исторический район

Премиальный жилой комплекс компании «Галс-девелопмент» к 2026 году будет построен в Басманном районе МосквыКомпания «Галс-девелопмент» представила свой новый московский проект — премиальный жилой комплекс «Дом 56», расположенный неподалеку от станции метро «Бауманская», Лефортовского сада, набережной реки Яузы и знаменитой Бауманки.