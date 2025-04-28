Армия России развивает наступление в Сумской области, ведя штурм Локни (КАРТА)

Армия России развивает наступление в Сумской области, ведя штурм Локни. На видео с места фиксируется, что российские штурмовые группы из сумской Басовки атакуют и ведут бои в следующем за ней населенном пункте Локня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии