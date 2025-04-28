Русская весна
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Русская весна

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  • Vladimir Lioubimcev
    Этот Бенюк придурок.На Украине призва...
  • vagas Karlito
    И такую наглость не хотят    наши недруги замечать! Тогда какаие разговоры мы должны вести  с ними о мире?))Украина призналас...
  • Ос А
    вот поэтому Украину надо уничтожать полностью.Украина призналас...

Армия России развивает наступление в Сумской области, ведя штурм Локни (КАРТА)

Армия России развивает наступление в Сумской области, ведя штурм Локни (КАРТА)

Армия России развивает наступление в Сумской области, ведя штурм Локни. На видео с места фиксируется, что российские штурмовые группы из сумской Басовки атакуют и ведут бои в следующем за ней населенном пункте Локня.

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