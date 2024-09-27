В России военный пожаловался на гинекологический осмотр 15-летней дочери с практикантами

В Крыму военнослужащий пожаловался в Следственный комитет из-за гинекологического осмотра 15-летней дочери, на котором присутствовали студентки-практикантки Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
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