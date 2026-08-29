Лиам Миллар принес "Халл Сити" победу над "Ковентри Сити" 1:0

"Халл Сити" обыграл "Ковентри Сити" со счетом 1:0 в Английской Премьер-лиге 29 августа 2026 года. Единственный гол в матче забил Лиам Миллар на 82-й минуте, воспользовавшись передачей Мохамеда Беллуми.
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