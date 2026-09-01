В Ленобласти на образование выделят почти 100 миллиардов рублей

В 2026 году Ленинградская область направит на образование почти 100 миллиардов рублей. Средства пойдут на строительство новых и реновацию действующих школ, закупку оборудования и развитие предпрофессиональных классов.
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