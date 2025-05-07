Radeon RX 9060 XT выставлен на продажу розничным продавцом в Бразилии

Поскольку видеокарты Radeon RX 9060 XT от AMD готовятся к презентации на Computex (выставка в Тайбэе начнется всего через две недели, 20 мая), неудивительно, что ритейлеры готовят и случайно публикуют страницы с информацией о продукте.
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