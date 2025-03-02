Киркоров сказал, что поставил точку в вопросах пластики

Филипп Киркоров стал певцом года с песней «Черная пантера». На вручении музыкальной премии «Виктория-2025» в «Live Арена» он появился с новой спутницей — супругой предпринимателя, занимающегося похоронным бизнесом, Олега Шелягова Викторией, пишут NEWS.