Киркоров сказал, что поставил точку в вопросах пластики

Филипп Киркоров стал певцом года с песней «Черная пантера». На вручении музыкальной премии «Виктория-2025» в «Live Арена» он появился с новой спутницей — супругой предпринимателя, занимающегося похоронным бизнесом, Олега Шелягова Викторией, пишут NEWS.
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