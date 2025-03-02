Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 496 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pilot
    Долго еще входящие не в ту дверь и брюликом в неглиже будут звучать на ТВ?«Раздражает меня!...
  • Константин Дмитриев
    А это кто ? Очередные "звезды" ???Дава показал, как...
  • александр мозговой
    Какая радость !!! Заметили в пиндосии.... Что там наши герои на фронте... Вот  борисов - это дааааа.....!Волк считает Юру ...

Киркоров сказал, что поставил точку в вопросах пластики

Киркоров сказал, что поставил точку в вопросах пластики

Филипп Киркоров стал певцом года с песней «Черная пантера». На вручении музыкальной премии «Виктория-2025» в «Live Арена» он появился с новой спутницей — супругой предпринимателя, занимающегося похоронным бизнесом, Олега Шелягова Викторией, пишут NEWS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх