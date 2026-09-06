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Поры при сварке MIG/MAG — полный разбор причин и решений

Поры при сварке MIG/MAG — полный разбор причин и решений

При сварке MIG/MAG поры являются одним из самых распространенных дефектов сварного шва. На первый взгляд они могут казаться незначительными, однако даже небольшая пористость снижает прочность соединения, ухудшает его герметичность и может стать причиной разрушения конструкции под нагрузкой.

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