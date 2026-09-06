Поры при сварке MIG/MAG — полный разбор причин и решений

При сварке MIG/MAG поры являются одним из самых распространенных дефектов сварного шва. На первый взгляд они могут казаться незначительными, однако даже небольшая пористость снижает прочность соединения, ухудшает его герметичность и может стать причиной разрушения конструкции под нагрузкой.