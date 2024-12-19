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Американца из CNN, помогавшего ВСУ при вторжении под Курск, допустили к Путину

Американца из CNN, помогавшего ВСУ при вторжении под Курск, допустили к Путину

Первый канал в сюжете о подготовке «прямой линии» Владимира Путина, которая начнется сегодня в полдень, показал интервью с американским журналистом Фредериком Плейтгеном, надеющимся задать вопрос российскому президенту.

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