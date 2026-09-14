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Чемал на бурной Катуни: как выглядит одно из самых известных сел Горного Алтая. Фото

Чемал на бурной Катуни: как выглядит одно из самых известных сел Горного Алтая. Фото

Село Чемал, расположенное в Республике Алтай, сегодня хорошо известно далеко за пределами региона. Этот населенный пункт является настоящим туристическим центром и с каждым годом становится все популярнее среди гостей Горного Алтая.

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