В преддверии Международного Дня пожилого человека сотрудники МВД по Республике Коми напомнили пенсионерам о мерах финансовой безопасности

В целях предупреждения правонарушений и преступлений в отношении лиц пожилого возраста сотрудники МВД по Республике Коми посетили социально-оздоровительный центр «Максаковка» в Сыктывкаре.
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