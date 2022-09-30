Закон, порядок, государство

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В преддверии Международного Дня пожилого человека сотрудники МВД по Республике Коми напомнили пенсионерам о мерах финансовой безопасности

В целях предупреждения правонарушений и преступлений в отношении лиц пожилого возраста сотрудники МВД по Республике Коми посетили социально-оздоровительный центр «Максаковка» в Сыктывкаре.

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