Революция дронов отменяется Сбитый в Ливане израильский БПЛА Mastiff Дроны на поле боя – не новинка.
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Революция дронов отменяется Сбитый в Ливане израильский БПЛА Mastiff Дроны на поле боя – не новинка.
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