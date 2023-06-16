Военное обозрение

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Американский экс-командующий: Главный удар Украины мы увидим, когда они сосредоточат крупные группировки бронетанковых войск на одном направлении

Американский экс-командующий: Главный удар Украины мы увидим, когда они сосредоточат крупные группировки бронетанковых войск на одном направлении

Американским военным экспертам, включая представителей отставного генералитета, приходится менять риторику в связи с явными проблемами, проявившимися у ВСУ на первом этапе контрнаступления.

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