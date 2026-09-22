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Калужские новости

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В Калужской области увеличат завоз топлива и ограничат рост цен на него

В Калужской области увеличат завоз топлива и ограничат рост цен на него

Власти Калужской области договорились с частными не сетевыми АЗС о том, что торговая наценка на топливо не должна превышать 15%, чтобы сдержать рост цен.

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