Транспортной полицией задержан поджигатель четырёх релейных шкафов на Московской железной дороге

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Москва-Савёловская УТ МВД России по ЦФО поступило сообщение от диспетчера железной дороги о том, что на 40-м километре Рижского направления Московской железной дороги в районе станции Дедовск обнаружены два шкафа со следами термического воздействия.
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