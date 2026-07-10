Транспортной полицией задержан поджигатель четырёх релейных шкафов на Московской железной дороге

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Москва-Савёловская УТ МВД России по ЦФО поступило сообщение от диспетчера железной дороги о том, что на 40-м километре Рижского направления Московской железной дороги в районе станции Дедовск обнаружены два шкафа со следами термического воздействия.