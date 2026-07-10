Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

988 подписчиков

Транспортной полицией задержан поджигатель четырёх релейных шкафов на Московской железной дороге

Транспортной полицией задержан поджигатель четырёх релейных шкафов на Московской железной дороге

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Москва-Савёловская УТ МВД России по ЦФО поступило сообщение от диспетчера железной дороги о том, что на 40-м километре Рижского направления Московской железной дороги в районе станции Дедовск обнаружены два шкафа со следами термического воздействия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии