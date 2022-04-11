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В Крыму разрешили лишать людей госнаград за дискредитацию России

В Крыму разрешили лишать людей госнаград за дискредитацию России

Вице-спикер парламента Крыма в беседе с РИА Новости сообщил о принятии нового закона. Собеседник агентства отметил, что теперь власти полуострова могу лишать государственных наград людей, который были замечены в дискредитации России или региона.

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