Ребенок вылетел в окно, машины загорелись: в Казани пьяный водитель устроил смертельное ДТП

КАЗАНЬ, 16 августа, ФедералПресс. Утром 16 августа в казанском поселке Салмачи произошло смертельное ДТП: Renault Duster вылетел на огромной скорости на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Granta.
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