Детский омбудсмен Ингушетии требует проверки семьи оставившей больного малыша в московской больнице

Детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева обратилась к правоохранительным органам с просьбой проверить родителей, которые, по предварительным данным, оставили тяжелобольного младенца в больнице в Москве, при этом собранные на его лечение средства были потрачены на личные нужды.
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