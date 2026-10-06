Детский омбудсмен Ингушетии требует проверки семьи оставившей больного малыша в московской больнице

Детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева обратилась к правоохранительным органам с просьбой проверить родителей, которые, по предварительным данным, оставили тяжелобольного младенца в больнице в Москве, при этом собранные на его лечение средства были потрачены на личные нужды.