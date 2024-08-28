Индия показала Украине её место в мировой политике. Премьер-министр Моди посадил в лужу просроченного Сегодня решил вспомнить тему, которая незаслуженно проигнорирована нашими СМИ.
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Индия показала Украине её место в мировой политике. Премьер-министр Моди посадил в лужу просроченного Сегодня решил вспомнить тему, которая незаслуженно проигнорирована нашими СМИ.
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