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В Москве разработали российский тонометр «Сателлит» с Bluetooth и памятью на 130 измерений

В Москве разработали российский тонометр «Сателлит» с Bluetooth и памятью на 130 измерений

Управление одной кнопкой, дисплей с подсветкой и голосовые подсказки Компания «Элта», производитель отечественных глюкометров, создала автоматический тонометр под брендом «Сателлит».

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