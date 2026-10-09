В Москве разработали российский тонометр «Сателлит» с Bluetooth и памятью на 130 измерений

Управление одной кнопкой, дисплей с подсветкой и голосовые подсказки Компания «Элта», производитель отечественных глюкометров, создала автоматический тонометр под брендом «Сателлит».
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