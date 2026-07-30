Daily Mail: в Гане умер мужчина с синдромом Марфана

Сулеймана Абдул Самед, которого считали самым высоким мужчиной Ганы, скончался в возрасте 33 лет. Мужчина много лет страдал от проблем со здоровьем, связанных с редким генетическим заболеванием, из-за которого его тело продолжало расти, пишет Daily Mail.
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