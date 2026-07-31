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РИА Новый день

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России должна вести активную оборону от санкций Запада – Медведев

России должна вести активную оборону от санкций Запада – Медведев

России нужно вести активную оборону от санкций, которые вводят западные страны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по противодействию санкциям Запада против российских компаний.

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