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Ты хотел быть один — это быстро прошло: как Спайдермен работал над собой

Ты хотел быть один — это быстро прошло: как Спайдермен работал над собой

Два с половиной часа для нового «Человека-паука» — это много или мало? Надо ли обязательно смотреть прошлые части «Спайдермена» и других марвеловских супергеройских блокбастеров или можно идти с нулевой подготовкой? Критик Сергей Сычев отвечает на эти и множество других вопросов.

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