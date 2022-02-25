Ахеджакова: «Случилось что-то невероятное по несостоятельности и подлости»

Народная артистка России — о последних событиях. Лия Ахеджакова. Фото: pbs.twimg.com — Вот этот новый «учебник истории», который мы услышали, — это приложение к этим Пушилиным, Моторолам и всему этому ужасу, — комментирует Лия Ахеджакова BBC обращение Путина.
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