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Ахеджакова: «Случилось что-то невероятное по несостоятельности и подлости»

Ахеджакова: «Случилось что-то невероятное по несостоятельности и подлости»

Народная артистка России — о последних событиях. Лия Ахеджакова. Фото: pbs.twimg.com — Вот этот новый «учебник истории», который мы услышали, — это приложение к этим Пушилиным, Моторолам и всему этому ужасу, — комментирует Лия Ахеджакова BBC обращение Путина.

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