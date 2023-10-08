Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Гарри Поттер» против «Войны и Мира», правильные герои классики и школьный канон 19 века

«Гарри Поттер» против «Войны и Мира», правильные герои классики и школьный канон 19 века

1. Блогер Ивано Иванов считает, что «Гарри Поттер» в современных условиях полезнее для воспитания детей и молодёжи, чем «Война и мир» (ссылка):Вот например "Война и мир" была написана не школьником и не для школьников.

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