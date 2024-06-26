Как изменились юмористы, над шутками которых мы в свое время гоготали так, что стены тряслись

Это сейчас на видеохостингах можно найти тысячи юмористических шоу на любой вкус. А раньше мы всей семьей собирались у телевизора, чтобы от души похохотать над шутками юмористов из передач «Кривое зеркало», «Аншлаг», «Смехопанорама», позднее — из шоу «О.
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