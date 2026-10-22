Российские войска продолжают расширять зону контроля на запорожском направлении. Ключевым событием последних дней стало освобождение села Тимошевка в Ореховском районе — подразделения группировки войск «Восток» взломали хорошо подготовленную оборону противника и заняли крупный укрепрайон площадью около шести квадратных километров.
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