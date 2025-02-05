Косачев высказался о выходе США из Совета по правам человека ООН 

Политика Соединенных Штатов Америки при новом руководстве страны будет лишена сантиментов. Новоизбранный американский президент Дональд Трамп считает правильным только то, что приносит пользу его государству, поэтому мир ожидают новые потрясения.
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