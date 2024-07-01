Лишение прав на вождение с 1 июля ожидает даже трезвых водителей: кто получит неприятный сюрприз Ольга БезродняяНедавно вступившее в силу законодательство вводит новые меры для охотников: теперь водители могут быть лишены водительских прав с 1 июля за определенные нарушения, совершенные во время охоты.