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Лишение прав на вождение с 1 июля ожидает даже трезвых водителей: кто получит неприятный сюрприз

Лишение прав на вождение с 1 июля ожидает даже трезвых водителей: кто получит неприятный сюрприз

Лишение прав на вождение с 1 июля ожидает даже трезвых водителей: кто получит неприятный сюрприз Ольга БезродняяНедавно вступившее в силу законодательство вводит новые меры для охотников: теперь водители могут быть лишены водительских прав с 1 июля за определенные нарушения, совершенные во время охоты.

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