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Царьград

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Мэрия Новосибирска опять продлила сроки строительства метро "Спортивная"

Мэрия Новосибирска опять продлила сроки строительства метро "Спортивная"

Теперь работы на станции можно продолжать до конца года. Власти перестали загадывать дату открытия.Разрешение на строительства станции "Спортивная" новосибирского метрополитена в очередной раз продлили.

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