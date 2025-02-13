Покупатель серых штанов показал свое достоинство продавцам в Новосибирске

Накануне, 12 февраля, в бутике мужской одежды в торговом центре «Аура» произошел необычный инцидент. Посетитель, тщательно выбиравший серые штаны, неожиданно вышел из примерки нагишом, прогулялся в таком виде по магазину.
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