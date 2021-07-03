В Самарской области проходят мероприятия посвященные 85-летию со дня образования ГАИ-ГИБДД МВД России

В г. Тольятти обществом "Динамо" совместно с ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти был организован и проведён спортивный турнир.
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