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В Самарской области проходят мероприятия посвященные 85-летию со дня образования ГАИ-ГИБДД МВД России

В Самарской области проходят мероприятия посвященные 85-летию со дня образования ГАИ-ГИБДД МВД России

В г. Тольятти обществом "Динамо" совместно с  ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти был  организован и проведён спортивный турнир.

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