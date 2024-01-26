Голодающие в Африке оправдали отправку в мусор тысяч тонн российской еды

Кенийский журналист Джереми Симийю в разговоре с aif.ru прокомментировал шокирующую информацию, оказавшуюся в распоряжении «АиФ», что часть продуктов, которые идут в Африку из России и других стран, в итоге оказывается на помойке.
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