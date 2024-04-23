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Закон, порядок, государство

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Владимир Колокольцев принял решение представить к награждению полицейских из Забайкалья, которые спасли ребенка, оказавшегося на льдине посреди реки

Владимир Колокольцев принял решение представить к награждению полицейских из Забайкалья, которые спасли ребенка, оказавшегося на льдине посреди реки

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение обратиться к Президенту Российской Федерации с ходатайством о награждении государственными наградами сотрудников МО МВД России «Балейский».

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