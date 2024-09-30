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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нойер о «Баварии» при Компани: «К нам вернулась уверенность. Придерживаемся своего стиля, доминируем – такого раньше не было» 

Экс-тренер «Бернли» возглавил мюнхенский клуб в конце мая. После 5 туров «Бавария» лидирует в Бундеслиге, опережая «Айнтрахт» на одно очко.

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