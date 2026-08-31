Путин поздравил Кочаряна с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил телеграмму бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну, в которой поздравил его с днем рождения.
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