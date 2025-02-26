Политолог — об идее Трампа продавать «золотые карты»: желающих будет немало

Инициатива американского лидера Дональда Трампа по привлечению в США богатых людей со всего мира вполне укладывается в логику его миграционной политики и согласуется с основными принципами правоконсервативной идеологии, объяснил в беседе с RT кандидат политических наук профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.