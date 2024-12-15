«Призрак чёрного машиниста» и другие самые страшные легенды метро в Москве

Что мы знаем о московском метро? Для большинства из нас это – лишь средство передвижения. Между тем диггеры, которые регулярно спускаются в шахты и тоннели подземки, а также исследователи паранормальных явлений, убеждены, что там, глубоко под землей, скрыт целый мир, живущий по своим законам.