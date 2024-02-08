Сийярто заявил, что в европейском кризисе виноват либеральный мейнстрим

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа находится в состоянии кризиса, поскольку в ней господствует идеология либерализма, которая создает "гегемонию мнений" и подавляет рациональные дискуссии.
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