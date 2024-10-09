В «Атоме» исполнят романсы

13 октября в 15.00 в клубе «Атом» начнётся концерт вокального ансамбля Vivo Voce. В программе романсы Михаила Глинки, Александра Алябьева, Александра Даргомыжского, Александра Варламова и других композиторов.
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