Корпоративные облигации на ММВБ торгуются нейтрально в понедельник

На Московской бирже наиболее ликвидные корпоративные облигации, такие как «Борец Капитал 001Р-05», «Полюс ПБО-04» и «АФК Система.
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