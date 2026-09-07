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Корпоративные облигации на ММВБ торгуются нейтрально в понедельник

Корпоративные облигации на ММВБ торгуются нейтрально в понедельник

На Московской бирже наиболее ликвидные корпоративные облигации, такие как «Борец Капитал 001Р-05», «Полюс ПБО-04» и «АФК Система.

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