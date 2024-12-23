ВЦИОМ: большинство россиян попросили бы победу в СВО у Деда Мороза

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел телефонный опрос и определил, что более трети жителей России попросили бы победу в специальной военной операции, если бы написали письмо Деду Морозу в этом году, сообщает агентство ТАСС.
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