Балкон и лоджия: в чём разница, о каких нюансах стоит знать, если вы решились на переделку?

Балкон и лоджия: в чем разница Есть ли какая-то юридическая, функциональная и фактическая разница между двумя понятиями: балкон и лоджия, если да, то в чём? В любом случае, дополнительное помещение и лишние квадратные метры, особенно для малогабаритного жилья совсем не лишние! Что же дают они своим ….