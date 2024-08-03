республика Чувашия, д. Новородионовка

недалеко от д. Новородионовка, на правом берегу Волги, находится самая высокая точка на территории Чувашии - гора Птичий полет с горы открываются захватывающие виды на долину Волги - старое русло Волги, реки Аниш и Илеть, острова и марийские леса, за Волгой рядом расположена небольшая турбаза с юртами качельки очень прикольные, правда покачаться на них спокойно, вряд ли получится, уж слишком посещаемое место, но в ночи - вполне возможно) с них можно получше рассмотреть открывающиеся пейзажи.