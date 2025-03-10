Юный житель Кронштадта оказался в отделе полиции после шутки о мнимом минировании отеля. Диспетчер 112 поздно вечером 9 марта зарегистрировал сообщение, поступившее с абонентского номера.
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Юный житель Кронштадта оказался в отделе полиции после шутки о мнимом минировании отеля. Диспетчер 112 поздно вечером 9 марта зарегистрировал сообщение, поступившее с абонентского номера.