Renault и Volvo взяли главные награды IAA Transportation 2026: электрический Trafic и тяжёлые электрогрузовики — лучшие в Европе

Жюри из 26 стран единогласно отдало титул «Фургон года» Renault Trafic Van E-Tech с 800-вольтовой архитектурой, а титул «Грузовик года» — всей электрической гамме Volvo с запасом хода до 700 км На выставке IAA Transportation в Ганновере электрический коммерческий транспорт взял обе главные европейские награды.
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