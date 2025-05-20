В Салехарде подрядчик устанавливает детскую площадку с научной станцией

В окружной столице начали сезон благоустройства дворовых территорий. Строители зашли на площадку двора на улице Зои Космодемьянской — здесь для детей установят новые игровые модули, песочницы и развивающие панели, сообщил глава города Алексей Титовский.
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