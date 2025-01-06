Прошла 82-я церемония премии «Золотой глобус»

Лучшей драмой стал «Бруталист», лучшим драматическим сериалом признан «Сегун», а фильм «Анора» про внезапную женитьбу сына российского олигарха и американской стриптизерши не получил ни одной наградыОбъявлены результаты премии «Золотой глобус».