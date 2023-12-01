Ученые называют эту фотографию самой пугающей из снятых в открытом космосе: в 1984 году ее сделал Брюс Маккэндлесс

7 февраля 1984 года астронавт НАСА сделал самую пугающую фотографию из всех снимков космоса. Скорость полета Брюса Маккэндлесса в тот момент достигала 28 000 километров в час, подготовка экспериментального снимка заняла целый год.
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