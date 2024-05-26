Из Минобороны приходят новые интересные новости Не успела с креслом распрощаться пресс-секретарь бывшего главы МО (да мы тоже были удивлены, что оказывается была и такая должность), правда ушла Марковская по своей воле, как перед обедом начали приходить ещё более интересные новости.
Погонопад продолжается.
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ТБ
Татьяна Бутова
И. И. Попов для практически всего нашего народа вызывает доверие. Мы верим, что это желание предателей оголить нашу армию. Все будет хорошо.
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17 час.
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