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Погонопад продолжается.

Погонопад продолжается.

Из Минобороны приходят новые интересные новости Не успела с креслом распрощаться пресс-секретарь бывшего главы МО (да мы тоже были удивлены, что оказывается была и такая должность), правда ушла Марковская по своей воле, как перед обедом начали приходить ещё более интересные новости.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бутова
И. И. Попов для практически всего нашего народа вызывает доверие. Мы верим, что это желание предателей оголить нашу армию. Все будет хорошо.
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