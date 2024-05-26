Погонопад продолжается.

Из Минобороны приходят новые интересные новости Не успела с креслом распрощаться пресс-секретарь бывшего главы МО (да мы тоже были удивлены, что оказывается была и такая должность), правда ушла Марковская по своей воле, как перед обедом начали приходить ещё более интересные новости.